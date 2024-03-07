星舰火箭第3次试射 最早将于3/14进行

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（法新社华盛顿6日电） 美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天宣布，最早可能于本月14日第3度试射星舰（Starship）火箭。

法新社报导，SpaceX采取反覆试验的方法来加速火箭研发，前2次试射行动都以爆炸告终。

SpaceX在马斯克旗下的社群平台X发布消息称，「星舰的第3次试射最早可能在3月14日进行，目前尚待监管部门批准。」

根据SpaceX网站的声明，这枚火箭将从位于德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星际基地」（Starbase）发射，之后坠入印度洋。

SpaceX于去年4月首次试射星舰，不过火箭在发射4分钟后于空中爆炸，且太空舱并未与超重型推进器成功分离。

去年11月，星舰的第2次试射表现较好，推进器在与太空舱分离后爆炸，随后太空舱失去讯号，因此并未完成原订任务。 美国联邦航空总署（FAA）上月完成相关调查，并要求星舰需采取17项改正措施，才能取得下一次试飞许可。

美国国家航空暨太空总署（NASA）计划2026年让美国太空人重返月球。依照计画，NASA的「阿提米丝」（Artemis）载人登月计画将仰赖星舰完成。

然而，如今星舰已没有多少时间可为NASA登月任务做好准备。美国可能落后竞争对手中国，中国的目标是在2030年将太空人送上月球。