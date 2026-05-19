普丁北京行欲展现俄中关系坚不可摧

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（法新社北京19日电） 俄罗斯总统普丁于美国总统川普结束北京行几天后，今天启程前往北京，将与他口中的「老朋友」中国国家主席习近平展开会谈，意在展现两国关系紧密、无可动摇。

克里姆林宫于川普15日结束访中仅数小时后即证实普丁（Vladimir Putin）这项访问。那是近十年来美国总统首次访问中国，目的在于稳定动荡的双边关系。

根据克宫声明，普丁与习近平预计讨论如何「进一步加强」俄中战略伙伴关系，并就「重要国际和区域议题交换意见」。

自从2022年俄罗斯侵略乌克兰以来，两国关系愈发紧密，莫斯科在国际舞台上日益孤立之际，普丁从那之后每年都走访北京。

然而莫斯科在经济上高度依赖北京，双方关系极不对等。中国是受到制裁俄罗斯石油的主要买家。

习近平与普丁这次可能讨论的议题之一，是经过蒙古兴建从俄罗斯到中国的大型「西伯利亚力量2号」（Power of Siberia 2）天然气管线。莫斯科希望尽快推动此一从中东地区进口海运原油的陆上替代方案。

为了营造友好氛围，两国领袖17日互致「贺信」，庆祝战略协作伙伴关系建立30周年。

普丁今天对中国人民发表影片致词指出，两国关系达到「前所未有的水平」，而且「俄中贸易额持续增长」。

两国领导人会谈后预计将签署联合声明。

尽管普丁这次访中未必会有川普到访时那样的排场，华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）美中关系专家金沛雅（Patricia Kim）指出，「习近平与普丁的关系无需靠这种过场来安抚」。

她表示，双方都认为两国关系「在结构上比中美更坚固、更稳定」。

金沛雅表示：「习近平几乎可以肯定会向普丁简要说明他与川普高峰会的内容。」

川习会缺乏明确成果，这「很可能会让莫斯科放心，认为习近平未与川普达成任何实质性削弱俄罗斯利益的共识」。

美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的韦伯斯特（Joseph Webster）指出：「拓展能源关系可能成为本次会谈重点之一，北京正寻求进口更多俄罗斯能源。」

「对莫斯科来说，在乌克兰持续攻击俄罗斯能源基础设施的情况下，将更多石油运往东方，似乎比以往更具吸引力。」