普丁提供石油来源选择 喀山峰会广邀东协领袖

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（法新社喀山17日电） 俄罗斯总统普丁Vladimir Putin）今天在喀山主持俄罗斯与东协领袖峰会，一方面深化与亚洲的政经连结，一方面向外展示莫斯科并未陷入外交孤立。

就在西方积极施压莫斯科、要求终止俄乌战争之际，普丁今天在喀山（Kazan）主持俄罗斯与东南亚国家协会（ASEAN）领袖峰会，积极深化莫斯科与亚洲的政治及经济连结。

东协11个成员国的代表已提前抵达喀山，明天将进行主要议程。克里姆林宫表示，本次峰会是俄罗斯与东协国家合作35周年的纪念活动。

泰国、越南、柬埔寨、寮国、马来西亚和新加坡均由总理出席，菲律宾则由菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）参加。小马可仕邀请普丁于11月赴菲访问，希望能深化与莫斯科的能源合作。

俄罗斯总统的经济与国际事务顾问德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，「只有俄罗斯才有能力解决」亚洲国家的能源问题。

德米崔耶夫说，「所有东协国家都已意识到制裁毫无效果，尤其是当美以对伊朗发动战争引发严峻的能源供应问题时，他们对此感受深刻」。

俄罗斯在战时体制下运转4年，目前正面临高通膨、劳动力短缺与高借贷成本的压力。

美国总统川普表示，伊朗战争告终，随着荷莫兹海峡（Hormuz Strait）开放，美国即将恢复制裁俄罗斯石油的能力。

普丁2022年2月下令攻击乌克兰，这场战争演变为二战以来欧洲最严重的武装冲突。