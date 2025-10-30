普丁新核武威胁 川普下令五角大厦重启核试

afp_tickers

（法新社釜山30日电） 就在与中国国家主席习近平举行峰会的数分钟前，美国总统川普今天表示，他已下令五角大厦比照中国与俄罗斯的水准，开始进行核武测试。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）昨天宣布已成功测试一款具备核能力的核动力水下无人载具「海神」（Poseidon），这是数日内第2次进行武器测试，还说这种无人鱼雷「无法被拦截」。

川普在一篇特别点名俄罗斯与中国的社群媒体贴文中写道：「基于其他国家的测试计画，我已指示战争部在平等的基础上，开始测试我国的核子武器。」

川普同时指出，美国拥有的核武数量比任何国家都多，并赞扬他自己为了「彻底更新与翻新现有武器」所做的努力。

他补充说：「俄罗斯居次，中国远远排在第3，但将在5年内追上。」

根据非政府组织联盟「国际废除核武运动」（ICAN）的资料，全球有9个国家拥有核武：俄罗斯、美国、中国、法国、英国、巴基斯坦、印度、以色列和北韩。

在ICAN统计的约1万2331枚核弹头中，超过5500枚属于俄罗斯，而美国拥有5044枚。

川普今天并未提供即将进行的测试确切性质等细节，但表示相关程序将「立即展开」。