普立兹奖名单揭晓 川普政策报导成焦点

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（法新社纽约4日电） 美国新闻界最高荣誉「普立兹奖」今天揭晓，今年以美国总统川普政府相关报导成为焦点，普立兹奖委员会对川普企图限制报导自由发出严厉抨击。

普立兹奖（Pulitzer Prize）评委会主席米勒（Marjorie Miller）在宣布名单前表示：「我们支持公民对话并反对审查制度。」这些奖项表彰了针对川普镇压移民及川普让盟友致富等相关报导。

米勒说：「遗憾的是，现在有必要重申这一点，因为媒体进入白宫和五角大厦的权限受到限制，言论自由在公众领域受到挑战，而美国总统已对多家平面和广播媒体提起数十亿美元的诽谤和恶意诉讼。」

享有盛誉的普立兹公共服务新闻奖颁给了「华盛顿邮报」，以表彰华邮深入报导川普试图重组美国联邦官僚机构的「混乱」过程。

米勒说，这项报导「以丰富的细节」探讨「裁员对人造成的影响，以及为国家带来的后果」。

调查报导奖则由「纽约时报」获得，系列报导揭露川普如何「利用权势带来的赚钱机会，使他的家族和盟友致富」。这项报导强调川普的盟友和家族，是如何藉由与波斯湾国家的关系及参与加密货币获益。

在地方报导类别中，「芝加哥论坛报」（The Chicago Tribune）以「生动、有力的文笔」获奖，报导联邦移民官员如何作为川普打击无证移民行动的一部分，对这座中西部城市进行「围攻式入侵」。