智利14日总统决选 左右派大对决

afp_tickers

2 分钟

（法新社智利圣地牙哥9日电） 南美国家智利将于14日举行总统决选，两名候选人截然不同：一是获广泛左翼联盟支持、具有共产党背景的贾拉（Jeannette Jara），另一则是主打严厉治安与移民政策的极右派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）。

贾拉在11月16日的第一轮投票领先，但民调显示，卡斯特若能号召大批保守选民，有望逆转胜出。

在过去的总统选战中，现年59岁、已婚并育有9名子女的卡斯特曾为皮诺契特（Augusto Pinochet）1973至1990年的独裁政权辩护，并反对堕胎、离婚及同性婚姻。

这一次卡斯特则自我定位为务实的民主派，并刻意与区域内更加激进的极右领袖划清界线。

治安和移民成为他的主轴。他承诺驱逐约33万名无证移民，将重大的组织犯罪归咎于这些人，同时计划以修筑围墙、栅栏与壕沟方式加强智利与玻利维亚边境。

卡斯特说：「如果他们不自愿离开，我们就会把他们揪出。」

51岁的贾拉则是智利长年由菁英家族主导的政坛中，少见出身工人阶级的候选人。

她在圣地牙哥北部成长，为支付学费，曾从事采水果及收银员的工作。

她在第一轮投票前接受法新社访问时说：「这是第一次……来自工人阶级社区的人有机会掌权。」

她领导一个由9个政党组成的中间偏左联盟，挑战党内正统立场批评古巴，并称委内瑞拉的马杜洛（Nicolas Maduro）为「独裁者」。