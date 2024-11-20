智库报告：中国对太平洋地区金援再度增加 争夺当地影响力

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（法新社雪梨20日电） 澳洲智库罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）今天发布的最新报告指出，中国正重新试图赢得太平洋岛国支持，并观察到北京当局的援助和基础建设资金有「回升」趋势。

中国过去10年来向太平洋岛国投入了数以十亿计美元，这是中国持续与美国及其盟友在当地竞争影响力的一环。

罗伊国际政策研究院在新研究中表示，中国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情高峰期间减少对太平洋地区的金援，但中国提供的援助近几年来又再次增加。

罗伊国际政策研究院在年度「太平洋援助地图」（Pacific Aid Map）中指出：「北京当局已走出疫情所带来的低潮，并采取更有竞争力、更具政治针对性的援助模式。」

报告提到：「中国支出的增加，伴随着中国对新计画承诺的回升，显示中国在太平洋地区参与大型基础建设工程的野心再起。」

传统上，澳洲一直是太平洋地区的首选合作伙伴，并且仍是最大捐助国。

但报告作者戴扬特（Alexandre Dayant）与杜克（Riley Duke）指出，美国如今些微落后中国，中国成为该地区的第2大双边援助提供国。

根据太平洋援助地图提供的最新完整数据，2022年，中国支出2.56亿美元，高于前一年；而澳洲2022年支出15亿美元，美国支出2.49亿美元，都比2021年来得少。

报告发现，中国在整个地区的参与方式发生了明显的变化。北京当局不再到处大撒币，而是越来越专注于几个友好的太平洋国家。