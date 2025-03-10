智库：过去5年欧洲武器进口翻倍 60%以上来自美国

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（法新社斯德哥尔摩10日电） 研究人员今天表示，过去5年，欧洲北约国家的武器进口数量增加超过一倍，其中60%以上来自美国。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的调查结果与欧盟国家宣布的一致，即他们有意增强欧洲的防御能力，以应对美国总统川普领导下的美国外交政策转变。

2020年至2024年间，乌克兰成为全球最大武器进口国，占全球武器进口的8.8%，其中近半来自美国。

研究显示，美国持续主宰全球武器贸易市场，在全球武器出口占比达43%，稳居世界第一，遥遥领先第2大武器出口国法国，法国在全球武器出口占比为9.6%。

同一时期，欧洲北大西洋公约组织（NATO）成员国的武器进口比前5年增加105%。

斯德哥尔摩国际和平研究所武器移转计画（Arms Transfers Programme）负责人乔治（Mathew George）表示，这反映了「欧洲国家为应对俄罗斯威胁重整军备」。

其中64%的武器由美国提供，而在2015年至2019年间，这一比例为52%。

SIPRI资深研究员魏士曼（Pieter Wezeman）表示：「在川普第一个总统任期间，俄罗斯日益好战，跨大西洋关系面临压力，欧洲的北约国家已采取行动，减少对武器进口的依赖，并加强欧洲军火工业。」

「然而，跨大西洋武器供应关系根深蒂固。」

魏士曼补充说：「从美国进口的（武器）数量增加，欧洲北约国家仍有近500架战机和许多其他武器是向美国订购。」

他告诉法新社，义大利和英国等国也购买美制F35战机和爱国者（Patriot）防空系统，这些系统复杂，难以快速取代。

魏士曼说，比利时、荷兰和丹麦等国甚至更依赖美国武器，这些国家正因格陵兰的未来而与美国陷入外交紧张关系。

魏士曼说，改变这种状况「需要庞大的财政和政治投资」，「武器采购耗时多年，往往比美国总统的任期还要长」。

武器进口数量激增，使欧洲20年来首次成为美国最大武器出口市场。

2020年至2024年，欧洲国家占美国武器出口的35%，领先中东的33%。

不过，就个别国家而言，美国武器的最大买家仍是沙乌地阿拉伯。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）