暂时忘却战争阴霾 加萨孩子在边界放纸风筝

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（法新社拉法市31日电） 在加萨地区与埃及边境之间，竖立着混凝土金属栅栏，11岁的艾亚得（Malak Ayad）在不远处放纸风筝，这项颇受加萨孩子喜爱的游戏，让他们暂时摆脱战争的恐惧和不安。

这名巴勒斯坦女孩说：「我和我的兄弟以及堂表亲每天都在埃及边境附近放风筝。」艾亚得与家人从加萨市（Gaza City）一路逃到南部城市拉法（Rafah）。

她轻轻操纵着一条白线，让被她称为「蝴蝶」的风筝在边境上空来回移动，「当我这样做时，我感受到自由和安全」。

她的堂表亲和朋友们沿着金属栅栏奔跑，试图让风筝飞起来，远处传来响亮的爆炸声迫使他们停了下来。

艾亚得的叔叔、24岁的穆罕默德（Mohammed Ayad）催促孩子们赶紧离开，「快快快，（以色列的）轰炸越来越近了」。

艾亚得很快地收起风筝，冲回她和家人在基尔地区（Khir）避难的帐篷。

艾亚得害怕得浑身颤抖，她说：「游戏时间结束了。当空袭开始时，我们得赶紧回家。」

巴勒斯坦伊斯兰主义团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日越界突袭以色列，法新社依据以色列官方数据统计，攻击造成以色列约1160人死亡，其中大多为平民。

哈玛斯治下的加萨卫生部表示，以色列之后对加萨展开连番轰炸与地面攻势，造成至少3万2782人死亡，其中主要是妇女与儿童。

目前约有150万人在拉法避难，其中大部分人因这场战争流离失所，艾亚得和她的家人便是其一。以色列矢言要对哈玛斯发动地面攻势。

尽管战争硝烟与恐惧笼罩着加萨，艾亚得似乎仍开心地放着风筝，梦想有朝一日能回到战争爆发前的生活。

戴着印有巴勒斯坦旗帜手镯的艾亚得说：「当我们被困在加萨时，我的风筝每天都会飞到埃及。」

她说：「我不知道我们什么时候才能回家。」她还说，妈妈告诉她，她的学校已经被以色列军队袭击并「摧毁」了。

同样来自加萨市的阿布阿吉瓦（Haitham Abu Ajwa）说，放风筝「让我想起了童年时光」。

34岁的他与妻子和年仅5岁与7个月大的两个儿子住在拉法的帐篷里。

他说，放风筝有助「摆脱负面想法」，而毗邻埃及的边境地区，是「能赶走我们心中悲伤和痛苦的好地方」。

阿布阿吉瓦一边帮穆罕默德放风筝一边说：「在难民营里，你感受不到自由或舒适。」

每天下午，总会有许多人带着孩子来到边境地区放风筝，有些人则与守卫边界的埃及士兵闲聊。

当艾亚得的风筝飞过了望塔时，一名士兵朝她大喊「干得好啊」。

艾亚得挥手致谢说：「我爱埃及，我的愿望是能像我的风筝一样，到那里旅行。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）