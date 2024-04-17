暴雨侵袭 杜拜降破纪录雨量

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（法新社杜拜17日电） 随着杜拜降下破纪录雨量，这座耀眼的金融中心陷入混乱。当地庞大的公路系统因洪水堵塞，当局今天也呼吁旅客除非必要，否则尽量不要前往机场。

位于沙漠地区的阿拉伯联合大公国昨天降下高达254毫米雨量，相当于两年的降雨量后，6线道的高速公路上出现蜿蜒的车辆长龙。

警方表示，这场洪患至少造成1人死亡，拉斯海玛邦（Ras Al-Khaimah）一名开车的70岁男子连人带车遭大水冲走。

官员表示，当局呼吁旅客除非必要，否则不要前往杜拜机场。

杜拜机场发言人说：「班机持续出现延误和转往（其他机场的情况）。在严峻的情况下，我们努力尽速让机场恢复运作。」

由于联络道路遭大水淹没，以及部分捷运路线暂停行驶，工作人员和旅客无法抵达或离开机场，阿联酋航空（Emirates）取消今天所有航班的报到手续。

暴雨侵袭阿曼，导致当地18人死亡，包括多名孩童后，雨区于15日晚间和16日移动到阿拉伯联合大公国和巴林。

气候学家奥托（Friederike Otto）告诉法新社，暴风雨「很有可能」是因为全球暖化而恶化。

官方媒体报导，这次暴雨创下1949年开始纪录以来的最大降雨量。阿拉伯联合大公国成立于1971年。