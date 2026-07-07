曼哈顿闹区高楼梁柱变形 当局疏散附近民众

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（法新社纽约7日电） 纽约官员表示，今天上午交通尖峰时段曼哈顿闹区一栋施工中高楼传出2根梁柱弯曲变形，且部分楼层出现塌陷，当局紧急疏散大楼附近旅馆、商店及公寓内民众，周围街道持续封闭。

纽约市消防局（FDNY）表示，美东时间今天上午8时前获报第42街一栋37层楼高的大楼有砖块掉落。人员到场后发现大楼第21层和22层的2根梁柱弯曲变形，多个楼层甚至有塌陷的情况。

消防局表示，已疏散大楼周围建筑物内的民众，街道持续封闭，目前未传出有人员伤亡。

位于纽约中央车站（Grand Central Station）附近的这栋大楼，之前是跨国制药公司辉瑞（Pfizer）总部，目前正从商办改建为公寓住宅。

纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）表示：「大楼有2根结构柱弯曲变形，多个楼层还出现龟裂及塌陷。这栋建物仍处于不稳定状态，执法人员现场观察到受损梁柱持续位移。情况极为严重。」

曼达尼说，已确认施工现场所有工人安全撤离，并补充说专案工程师正与结构工程师研议加固计画。他强调，「我们充分确认这些建筑安全无虞后，才允许纽约市民返回。」

官员表示将部署救援梁柱支撑组，加强大楼结构安全。另据美联社报导，大楼第21层至第26层有持续塌陷的情况。

记者现场观察，大楼附近旅馆、商家、公寓住宅内的民众以及一所学校师生均已撤离，警方与消防队在现场戒备，周围街道持续封闭。相关单位正出动无人机协助评估大楼受损情形。

据报导，这个改建计画总面积约130万平方英尺，预计提供约1600户高级住宅出租，工期原订2027年初结束，完工后将成为纽约市历来规模最大的商办改建住宅计画。

负责此案的建商暂未回应置评请求。