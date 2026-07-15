曼谷啤酒餐厅大火 增至33死

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（法新社曼谷15日电） 泰国首都曼谷一家啤酒餐厅近日发生严重火灾，当局今天表示，罹难人数已增至33人。政府承诺将彻底检讨全国娱乐场所相关规范。

曼谷恰图恰市集（Chatuchak Market）附近的啤酒餐厅Rong Beer Na Lad Phrao在13日凌晨发生火灾，大火迅速延烧。

曼谷市当局营运的爱侣湾紧急医疗中心（Erawan Emergency Medical Centre）今天表示，死亡人数已上升至33人，另有约70人受伤，其中10多人情况依然危急，还在医院接受治疗。

啤酒餐厅老板在火灾后立刻被送入加护病房，目前不清楚他是否还在医院。

调查人员持续确认起火原因，以及火灾为何如此致命。许多遗体是在厕所内被发现。

总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）办公室公布的一段现场视察影片显示，一名官员告诉阿努廷，现场有两扇可通行的出口门，但其中一扇门标示为员工专用，且未明显标示紧急出口功能。

画面中，阿努廷说道：「所以这表示大家不知道这是紧急逃生门。」一名救难人员回应：「这可能是为了防止顾客没结帐就混出去。」

阿努廷昨天还暗示另一扇可供逃生的门可能上锁，称「怎么会发生这种事？」

政府已下令全国各地娱乐场所进行紧急安检。

另外，失火的啤酒餐厅经常提供现场音乐表演，但并未获得相关许可。阿努廷表示，当局将检讨有关场所的分类法规。

一名建筑安全专家稍早告诉法新社，Rong Beer Na Lad Phrao缺乏应对大型群众和现场音乐活动所需的安全机制。