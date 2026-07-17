曼谷啤酒餐厅大火33死 多数死者吸浓烟致命

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（法新社曼谷17日电） 泰国首都曼谷一家啤酒餐厅最近发生大火，33名罹难者的验尸工作已全数完成，警方鉴识人员今天告诉法新社，多数罹难者吸入浓烟致死。

法新社报导，这场大火12日晚间发生于曼谷颇受欢迎的啤酒餐厅Rong Beer Na Lat Phrao，事发时火势迅速吞噬整个场所。

泰国皇家警察法医学研究所所长威伦（Wiroon Supasingsiripreecha）表示，验尸结果显示，有27名罹难者吸入浓烟后，一氧化碳及氰化物中毒死亡。

他告诉法新社，火灾会产生这些气体，人体吸入后，会阻碍氧气进入血液，最终导致死亡。若大量吸入，可能在4分钟内致命；其余6名罹难者则因严重烧伤，送医后不治。

泰国当局表示，截至今天，死亡总数仍为33人，另有77人受伤。

餐厅老板在火灾发生后立即被送进加护病房，但目前尚不清楚他是否仍在住院治疗。

曼谷警察局长暹（Siam Boonsom）昨天表示，调查人员发现的证据显示，该场所未经许可使用高压电，可能是引发火灾的因素之一。

火灾发生后，警方与曼谷市政府表示，将在一个月内检查首都全市1000家娱乐场所。迄今，官员已下令暂时关闭3家酒吧，原因是未符合安全标准。

泰国在卫生与安全法规的作法长期引发关切，尤其是在酒吧和夜店方面。

2009年新年庆祝活动期间，曼谷珊迪卡（Santika）夜店遭大火吞噬，造成67人死亡，超过200人受伤。

一名建筑安全专家稍早告诉法新社，该餐厅似乎缺乏应付大批人潮及现场音乐活动所需的安全措施。