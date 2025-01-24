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曼谷空污严重 352所学校被迫停课

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（法新社曼谷24日电） 泰国首都曼谷空气污染严重，高达352所学校今天被迫停课。市政府表示，因空污而停课的学校数量，创下5年来新高。

曼谷当局宣布提供为期一周的免费大众运输服务，以缓解城市交通拥挤状况，减少有害废气的排放。

泰国内政部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天下令，禁止为了清理土地而焚烧残梗等农业废弃物，违者将面临法律责任。

跟区域内的许多国家一样，季节性空污长期困扰泰国，但本周的雾霾天气使得停课学校数量达到自2020年以来的最高纪录。

曼谷市在官方LINE群组中发消息表示：「曼谷市政府因为空污，已决定让31个区的352所学校停课。」截至今天上午，曼谷市政府管辖的437所学校中，有352所已经停课，影响了成千上万的学生。

由于空污，昨天曼谷有250多所学校停课，当局呼吁市民居家工作，并限制重型车辆进入市区。

根据瑞士空气品质追踪业者IQAir的数据，截至今天为止，细悬浮微粒（PM2.5）浓度达到了每立方公尺108微克，目前这一数据使曼谷高居全球空污最严重主要城市排行榜第7名。

PM2.5已被世界卫生组织（WHO）订为一级致癌物，会穿透肺部气泡，直接进入血管中随着血液循环全身，到达人体各个器官。世界卫生组织建议，全年大部分日子的24小时平均暴露量，不应超过每立方公尺15微克。

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