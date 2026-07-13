曼谷酒吧大火 增至27死73伤

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（法新社曼谷13日电） 泰国曼谷一家酒吧今天凌晨0时左右发生大火，截至目前已有27死73伤，25人在加护病房。当时正在台上演出的乐手阿提帕痛失女友，并在节目上谈到他逃生时突然爆炸的惊恐瞬间。

这是自2009年曼谷珊迪卡（Santika）夜店跨年大火造成67死逾200伤以来，泰国最严重的火灾事故。

根据爱侣湾紧急事件中心（Erawan Emergency Centre）的说法，目前为止共有27人死亡、73人受伤，其中41人在医院，包括加护病房内的25人。

已有10名罹难者身分获确认，9人为泰国籍、1人为寮国籍。

火灾发生当下，阿提帕（Athipat “Ice” Wijarn）的乐团正在台上演出。他今天在泰国谈话性节目上回忆道，当时「大家都在奔跑，挤成一团」，现场灯光熄灭，他们发现身后墙上的电路冒出浓烟。

阿提帕还说，自己趴着朝出口爬行时，「突然发生爆炸，我的后脑勺被击中，感受到高温与灼伤」。

该乐团的键盘手及主唱均在火灾中丧生，而主唱就是阿提帕的女友，他形容女友「身上没有任何烧伤，看起来就像只是睡着了一样」。

法新社记者稍后也看到，有人将鲜花放在一架被烧毁的电子琴上。

法医鉴识人员今天进入已被烧得焦黑、窗户被炸飞的建筑内进行勘验。调查人员仍在尝试查明起火原因，以及伤亡为何如此惨重。

曼谷市长查察（Chadchart Sittipunt）在现场告诉记者：「火势蔓延得非常快，烧到天花板。浓烟很可能是造成大多数人死亡的主要原因。」

泰国警察总长奇提拉（Kitrat Phanphet）表示，酒吧业主在加护病房，调查人员希望向他了解情况。

奇提拉告诉记者：「大部分死者是在厕所内被发现。火灾发生时，他们陷入恐慌，现场又没有灯光。」

警方正在调查逃生门是否可以使用，奇提拉指出，其中一扇逃生门被架子挡住，一次只能让一人通过。

警方也在检查这栋50年建筑的电线，以及现场装饰是否助长火势蔓延。

司法部高阶官员承诺，每名罹难者的家属将获得30万泰铢（约新台币29万元）慰问金，每名伤者则可获得最高8万泰铢的实支实付医疗费补助。

泰国卫生及安全法规的做法长期以来一直受到质疑，尤其是酒吧与夜店。2022年，泰国东部春武里府（Chonburi）亦曾发生夜店火警，造成25人死亡。