曼谷酒吧恶火 无紧急出口标示、火警警报装置

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（法新社曼谷14日电） 一位不代表特定立场的专家今天告诉法新社，泰国曼谷日前发生火警、造成30人罹难的啤酒餐厅缺少原本有机会挽救生命的基本安全设施。

泰国建筑检查员协会（Building Inspectors’ Association）前会长瓦萨瓦（Wasawat Kitsiriteeraphak）与刑事鉴识警察一同前往Rong Beer Na Lat Phrao啤酒餐厅调查这起致命火灾。

他事后表示，这家店缺乏因应大量人潮与现场音乐表演的必要安全系统。

瓦萨瓦告诉法新社，逃生路线、警报系统和应急准备「有助于将人员伤亡和财产损失的严重程度降至最低」。

但是他表示，初步检查时发现，「现场没有任何紧急逃生出口标示、紧急照明系统或火警警报装置」。

曾在多起案件中以顾问身分协助刑事鉴识警察办案的瓦萨瓦强调，官方有必要针对本案展开全面性评估。

泰国在卫生和安全规范上长期以来一直令人引以为忧，特别是针对酒吧和夜店。

2009年曼谷珊迪卡（Santika）酒吧于新年期间发生大火，造成67人死亡、超过200人受伤；2022年东部春武里府（Chonburi）Mountain B夜店火警，导致25人丧生。

瓦萨瓦表示，Rong Beer Na Lat Phrao啤酒餐厅登记为餐厅，但实际营业项目却类似于「娱乐场所」。

他指出，对于曼谷的酒吧和夜店而言，这种情况并不罕见，但是当地娱乐场所仅适用在皇家大道（Royal City Avenue）和是隆路（Silom）等指定区域。

而Rong Beer Na Lat Phrao位在曼谷东北区。内政部官员安西特（Ansit Samphantarat）证实，这家店注册为餐厅，但调查发现实际从事与娱乐场所类似业务，即现场音乐演奏、贩售酒类和跳舞。

上个月刚连任的曼谷市长查察（Chadchart Sittipunt）承诺将全面调查同类型场所，并且加强全市执法力道。不过他也指出，现行分区规定及各类场所的法律定义，都有待修订。