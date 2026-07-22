曼达尼力挺ICC逮捕尼坦雅胡 吁美联邦政府出手

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社纽约21日电） 纽约市长曼达尼今天表示，市政府无权执行国际刑事法院（ICC）对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发布的逮捕令，并呼吁美国联邦官员介入。

曼达尼（Zohran Mamdani）在社群媒体发布的简短影片中说：「市府已根据适用法律，检视所有可行途径，以确认尼坦雅胡若来到这里，纽约市能否执行国际刑事法院的逮捕令。」

他说：「显然，我们没有独立的法律权力执行这项逮捕令。不过，联邦政府拥有这项权力，我呼吁他们加入国际刑事法院的行列，执行这项逮捕令。」

美国总统川普昨天矢言，尼坦雅胡若出席9月在纽约举行的联合国大会峰会，将不会面临逮捕。

总部位于荷兰海牙（The Hague）的国际刑事法院2024年表示，有合理依据相信，在哈玛斯（Hamas）2023年10月7日发动残暴的跨境袭击后，尼坦雅胡对以色列在加萨地带行动中涉嫌犯下的战争罪及违反人道罪负有责任。

曼达尼在影片中说：「任何人，只要用自己的双眼、内心和良知，都应该认清他所造成的破坏，并明白他理应站在法庭上受审，正如我向来所言。」

他还说：「我同意国际刑事法院的观点，尼坦雅胡应为其罪行遭逮捕和审判。」

尼坦雅胡办公室驳斥曼达尼的立场，并称国际刑事法院是「袋鼠法庭」（意指不公正的非法法庭）。