曾为英国脱欧辞首相 梅伊宣布结束27年国会生涯

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（法新社伦敦8日综合外电报导）前英国首相梅伊（Theresa May）今天宣布，她在下一届大选中不会再竞选连任下议院国会议员，结束她的长达27年国会生涯。

67岁的梅伊与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）同属保守党，她是保守党中宣布不再争取连任的最资深国会议员。

自从2022年10月以来，英国保守党的声势一直落后主要竞争者工党。各界一般认为，在保守党执政14年后，应该要政党轮替。

梅伊自1997年以来长期是英格兰东南部美登赫（Maidenhead）选区的国会议员，并在2016年至2019年间担任首相，期间英国就脱离欧洲联盟（EU）试图展开磋商，对英国而言是一段动荡的时期。

英国前首相卡麦隆（David Cameron）在2016年脱欧公投后辞去职务，随后梅伊接替卡麦隆担任首相。

但梅伊在3年后也请辞首相，因她未能如期让英国脱欧，或找到能使国会核准的脱欧方案。接着强生（Boris Johnson）接任首相，当时他提出的英国脱欧愿景激励了许多英国人。

梅伊在美登赫当地媒体Maidenhead Advertiser发表声指出：「在担任国会议员的过去27年来，能服务美登赫选区的每个人是一种荣幸和殊荣。」

她表示，自己正致力打击现代奴隶制度和人口贩运，这些占据她愈来愈多时间。

她指称：「正因如此，经过深思熟虑后，我意识到若要继续向前迈进，将无法履行国会议员的职务，我认为这是正确的做法，也是选民应得的。」