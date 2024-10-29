曾帮川普操盘入主白宫 右翼媒体大将巴农选前出狱

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（法新社华盛顿29日电） 曾于2016年大选担任美国前总统川普操盘手的前白宫首席策略长巴农今天一早获释，于今年总统大选投票仅一周前重掌其声势未若以往的右翼媒体平台。

法新社及美国有线电视新闻网（CNN）等多家美媒报导，右翼Podcast主持人、2016年总统选举川普竞选团队总干事巴农（Steve Bannon）已离开康乃狄克州联邦监狱。

70岁的他在监狱外告诉「纽约时报」（The New York Times）：「我不心灰意冷，我更强大了。」 CNN报导，巴农依然坚定力挺前老板。7月向康州联邦监狱报到后，他仍坚称将从监狱里影响大选，强调他的Podcast节目「战情室」（War Room）将继续激励川粉。

巴农的女儿梅琳（Maureen Bannon）今早接父亲出狱，预计他稍晚就会重新主持自己的节目。

巴农因拒绝出席调查2021年1月6日国会山庄暴乱案的国会特别委员会听证会，于2022年遭判两项藐视国会罪。他仍就此上诉中。

根据资料库和搜寻引擎Podchaser，系狱期间，他宣扬「让美国再次伟大」理念的Podcast节目「战情室」声势未若以往。

在巴农入狱前，「战情室」经常登上Apple最热门Podcast榜单，7月初就不再榜上有名。据Podchaser，「战情室」一度几乎成为Apple最热门政治类Podcast，后来却掉出前25名。

而由于巴农准备重返，「战情室」收听率已经出现一些略微回升的迹象。

非营利媒体监督机构「媒体事务」（Media Matters）快速反应部副主任佩尔兹（Madeline Peltz）说：「虽然还是有一些提倡否定选举的人上这个节目，但是没有巴农，『战情室』就撑不下去。」

佩尔兹预期，如果川普选举失利，巴农将会大力提倡选举否定论。

「我认为，听众回流并将他们动员起来需要点时间，我不认为现在到大选这一周时间足以让他做到。但我还真的认为，在选后的混乱阶段，他将全力以赴。而我们都有点这么期待着。」