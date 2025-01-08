曾遭歧视与骚扰 700多名年轻劳工告英国麦当劳

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（法新社伦敦7日电） 英国麦当劳公司（McDonald’s UK）多起职场骚扰指控2023年经媒体披露后，利戴律师事务所（Leigh Day）今天表示，有700多名年轻劳工向英国麦当劳提告。

法新社报导，利戴律师事务所代表多名现任与前任员工向这家美国速食巨擘求偿，这些原告在麦当劳工作时年龄不到20岁。

利戴律师事务所在新闻稿中表示，他们的「当事人描述遭受歧视、恐同、种族主义、残障歧视与骚扰的经历」，并说涉及的门市超过450间。

在这些员工提告前，英国广播公司（BBC）曾于2023年7月的调查报导中，披露受害者的证词。

这家速食连锁店是英国规模最大的雇主，旗下约有17万名员工，其中许多是年轻劳工，包括青少年。

麦当劳英国暨爱尔兰地区执行长麦克罗（Alistair Macrow）今天针对另一项有关就业权益议题前往国会作证时，有国会议员问到骚扰指控。他说，原告描述的「这些指控是令人厌恶、不可接受，且是麦当劳所不容许的」。

他又说，过去一年，有29名工作人员因涉嫌性骚扰而遭解雇。

麦克罗2023年11日就曾在国会委员会上表示，他「下定决心要根除这些行为」，公司已开设一个专家小组调查这些指控。然而，工会向同一个国会委员会表示，情况并没有改善。

麦当劳也表示，已设置线上系统，让公司直营与加盟门市的员工能匿名发声。

根据利戴律师事务所声明，一名19岁匿名员工表示：「我必须应付经理与其他工作人员的恐同言论。」他又说：「我的经理说，如果我没有办法应付，那我应该直接离职。」

利戴律师事务所表示，另一名年轻员工声称一再有人对他伸出狼爪，还有人声称有经理在值班时不当触摸年轻员工。

英国麦当劳2019年也面临骚扰指控，当时，面包师、食品及相关行业工联（Bakers, Food and Allied Workers Union）声称有超过1000名女员工沦为性骚与性虐的受害者。