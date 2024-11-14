最高法院外爆炸案 巴西当局列恐怖主义行为调查

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（法新社巴西利亚14日电） 巴西警察首长今天表示，当局正以「恐怖主义行为」来调查最高法院遭炸弹攻击未遂事件，这起犯行可能跟去年反对总统鲁拉的暴动有关。

巴西首都巴西利亚昨晚发生这起未遂攻击之际，里约热内卢（Rio de Janeiro）18日、19日将召开20国集团（G20）峰会，巴西正在筹备接待美国总统拜登（Joe Biden）、中国国家主席习近平等领导人。

据信这名男子是只身犯案，他在最高法院外引爆炸弹后身亡，是唯一一名死者。拆弹小组昨夜忙着移除可疑引爆装置时，男子遗体一直摆在地上，今晨才被运走。

联邦警察单位负责人罗德里格斯（Andrei Passos Rodrigues）在巴西利亚的记者会上表示，死者今年59岁，名叫路易兹（Francisco Wanderley Luiz），据悉已策划这次攻击很长时间，看似是单独行动。

不过罗德里格斯也警告，「这不是一宗孤立（犯罪）行为」，「极端分子很活跃」，本案可能是企图以「暴力」推翻「民主法治」。

路易兹是前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）所属极右翼自由党（PL）的党员。在鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）重新掌权后，波索纳洛的支持者去年1月曾试图以暴力控制巴西利亚的民主机关。