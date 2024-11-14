立足瑞士 报道世界
登录

最高法院外爆炸案 巴西当局列恐怖主义行为调查

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴西利亚14日电） 巴西警察首长今天表示，当局正以「恐怖主义行为」来调查最高法院遭炸弹攻击未遂事件，这起犯行可能跟去年反对总统鲁拉的暴动有关。

巴西首都巴西利亚昨晚发生这起未遂攻击之际，里约热内卢（Rio de Janeiro）18日、19日将召开20国集团（G20）峰会，巴西正在筹备接待美国总统拜登（Joe Biden）、中国国家主席习近平等领导人。

据信这名男子是只身犯案，他在最高法院外引爆炸弹后身亡，是唯一一名死者。拆弹小组昨夜忙着移除可疑引爆装置时，男子遗体一直摆在地上，今晨才被运走。

联邦警察单位负责人罗德里格斯（Andrei Passos Rodrigues）在巴西利亚的记者会上表示，死者今年59岁，名叫路易兹（Francisco Wanderley Luiz），据悉已策划这次攻击很长时间，看似是单独行动。

不过罗德里格斯也警告，「这不是一宗孤立（犯罪）行为」，「极端分子很活跃」，本案可能是企图以「暴力」推翻「民主法治」。

路易兹是前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）所属极右翼自由党（PL）的党员。在鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）重新掌权后，波索纳洛的支持者去年1月曾试图以暴力控制巴西利亚的民主机关。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
10
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团