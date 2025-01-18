最高法院裁定禁TikTok不违宪 但在美前景悬念未解

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦最高法院今天裁定，美国对TikTok「不卖就禁」法律合宪，可于19日生效，1.7亿美国用户有可能日内就无法畅快使用这款短影音社群媒体，但TikTok在美前景仍有悬念。

9名大法官今天一致裁定法律并不侵犯言论自由，这固然是对TikTok一记重击，但19日禁令生效后事态会如何发展仍有高度不确定性。

最高法院认同美国政府的论述，即TikTok背后为中国母公司所拥有，恐为美国带来国安风险。

美国国会去年4月跨党派压倒性通过「保护美国人免受外国对手控制之应用程式侵害法」（PAFACA，即俗称不卖就禁），总统拜登同月签署，规定中国母公司字节跳动（ByteDance）若不脱手，TikTok将于今年1月19日起在美被禁。

字节跳动坚决反对出售TikTok在美业务，北京官方也持同样立场，并谴责美国这项「不卖就禁」法律的强盗逻辑。

大法官们承认对超过1.7亿美国人而言，TikTok提供一个独特且广泛的表达管道、参与方式和社群的来源，但仍认同国会的判定，即字节跳动的脱手确有必要，如此才能解决对TikTok搜集资料做法、业者与外国对手间关系的国安担忧。

然而最高法院虽为「不卖就禁」法的生效铺好道路，拜登政府却说不会在任内最后一天执行这部法律，留待20日上任的川普定夺。

反对这项禁令的川普今天与中国国家主席习近平通话，讨论包含TikTok在内多项议题。

川普在最高法院裁定后于自家社媒「真实社会」（Truth Social）写道：「最高法院这项结果在预料中，每个人都须尊重。我对TikTok的决策不久就会做出，但须给我检视情况的时间。敬请期待！」

美国司法部对最高法院裁定表示欢迎，但说法笼统，仅称「这项工作的下一阶段，即1月19日法律生效后的施行和确保遵守，将是一个随时间而开展的过程」似在告诉外界他们当下不打算依法执行。