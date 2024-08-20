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最高龄人瑞辞世 享嵩寿117岁

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（法新社马德里20日电） 全球在世的最长寿人瑞莫瑞拉家人今天表示，她已经辞世。美国出生、经历过两次世界大战的这位西班牙老妪享嵩寿117岁。

莫瑞拉（Maria Branyas Morera）家属在她的X平台帐号发文说：「莫瑞拉已经离开我们了。如她所愿，她在睡梦中安详、没有痛苦地辞世。」

莫瑞拉人生最后20年在西班牙东北部奥洛特镇（Olot）的圣玛丽亚德尔图拉（Santa Maria del Tura）安养院度过。她今天发文说自己感到「虚弱」。

由家属管理的帐号发文还说：「时日将近，不要哭，我不喜欢泪眼婆娑，而且最重要的是别让我受苦，不论到哪里，我都会快乐。」

高龄118岁的法国修女兰敦（Lucile Randon）去年元月逝世后，金氏世界纪录（Guinness World of Records）正式承认莫瑞拉是全球最高龄人瑞。 根据美国的老人医学研究组织（Gerontology Research Group），莫瑞拉过世后，日本的糸冈富子是当今世上最长寿的人。她1908年出生，现年116岁。

回顾莫瑞拉一生，她曾经历1918年流感大流行、第一次与第二次世界大战和西班牙内战。2020年她欢度113岁生日仅数周后罹患2019冠状病毒疾病（COVID-19），在住家房间内居家隔离并且痊愈。

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