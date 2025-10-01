札波罗热核电厂连7天脱离电网 泽伦斯基警告情况危急

（法新社基辅30日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天说，遭到俄罗斯占领的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂已连续7天脱离电网运作，警告可能引发「危急」的状况。

泽伦斯基表示，用于维持核电厂运作的其中一台备用柴油发电机「故障」，并说这波断电「对所有人构成威胁」。

这是自俄罗斯入侵乌克兰并占领札波罗热核电厂以来，这座欧洲最大核电厂历时最久的断电事件。

泽伦斯基在例行谈话中说：「现在已经7天了，过去从未发生过这种情况。」他还说「状况危急」。

俄罗斯和乌克兰多次指控对方攻击这座核电厂，可能导致毁灭性核灾，并就这次断电事件相互归咎。

泽伦斯基说：「由于俄罗斯攻击，核电厂电力供应和电网已被切断，目前由柴油发电机供电。」

俄罗斯上周宣称自乌方攻击以来，札波罗热核电厂一直靠备用电力维持运作。

泽伦斯基指控俄罗斯透过空袭「妨碍」电线修复作业，强调「这确实对所有人来说都是威胁」。

札波罗热核电厂共有6座反应炉，战前供应乌克兰约1/5电力，自俄罗斯接管后，这些反应炉全数关闭。

不过核电厂仍需电力维持冷却和安全系统，以防反应炉发生熔毁，引发核子事故。