The Swiss voice in the world since 1935

札波罗热核电厂连7天脱离电网　泽伦斯基警告情况危急

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅30日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天说，遭到俄罗斯占领的札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂已连续7天脱离电网运作，警告可能引发「危急」的状况。

泽伦斯基表示，用于维持核电厂运作的其中一台备用柴油发电机「故障」，并说这波断电「对所有人构成威胁」。

这是自俄罗斯入侵乌克兰并占领札波罗热核电厂以来，这座欧洲最大核电厂历时最久的断电事件。

泽伦斯基在例行谈话中说：「现在已经7天了，过去从未发生过这种情况。」他还说「状况危急」。

俄罗斯和乌克兰多次指控对方攻击这座核电厂，可能导致毁灭性核灾，并就这次断电事件相互归咎。

泽伦斯基说：「由于俄罗斯攻击，核电厂电力供应和电网已被切断，目前由柴油发电机供电。」

俄罗斯上周宣称自乌方攻击以来，札波罗热核电厂一直靠备用电力维持运作。

泽伦斯基指控俄罗斯透过空袭「妨碍」电线修复作业，强调「这确实对所有人来说都是威胁」。

札波罗热核电厂共有6座反应炉，战前供应乌克兰约1/5电力，自俄罗斯接管后，这些反应炉全数关闭。

不过核电厂仍需电力维持冷却和安全系统，以防反应炉发生熔毁，引发核子事故。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
5
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团