权衡利弊下 以色列总理尼坦雅胡盼川普重掌白宫

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（法新社耶路撒冷27日电） 美国总统大选进入最后冲刺阶段之际，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能正在祈祷美国前总统、共和党总统候选人川普（Donald Trump）重返白宫。

法新社报导，川普上次执政期间，曾采取多项对尼坦雅胡有利的政策。但在本次11月5日大选投票日之前，川普屡次就中东政策发出复杂、不明确的讯息。

川普的言论从鼓励尼坦雅胡轰炸伊朗核设施，到直言批评以国领袖。他还宣称，「如果我是（美国）总统，（2023年）10月7日（哈玛斯对以国）的攻击就不会发生」，还说他将向以国施压以终结战争。

不过，分析人士认为，这些不明确的政策宣示，再加上川普「让美国再次伟大」的竞选口号，都正中尼坦雅胡下怀。

川普一向秉持孤立主义政策。一旦他再度成为总统，可能给予尼坦雅胡更多空间，以因应加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的冲突。

耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）政治学教授拉哈特（Gidon Rahat）告诉法新社，「美国大选是尼坦雅胡设定的里程碑之一。他正祈祷川普获胜，他认为这将给他很大的行动自由，让他能够做他想做的事。」 曾任尼坦雅胡幕僚长，目前为政治评论员的布辛斯基（Aviv Bushinsky）也表示，「他与（美国）共和党人打交道的经验非常好…反观民主党人对他的态度强硬许多。」

尼坦雅胡担任总理的17年里，只与1位共和党籍美国总统交过手，那就是川普。

在上个总统任期内，川普曾采取多项举措，提升尼坦雅胡在国内的地位，也翻转了华府对以国的一些长期政策。

以色列声称耶路撒冷是以国不可分割的首都，川普就将美国大使馆迁至耶路撒冷，并承认以国对其占领的戈兰高地（Golan Heights）的主权，还协助推动以国与3个阿拉伯国家的关系正常化。

针对以国宿敌伊朗，川普任内让美国退出与伊朗的核协议，并重新对伊朗实施严厉的经济制裁。

相较之下，美国总统拜登（Joe Biden）虽坚称自己对以国的支持如「钢铁般坚定」（ironclad），但长期以来他与尼坦雅胡关系冷淡，还屡次警告尼坦雅胡不要攻击伊朗的石油生产和核设施，这点与川普大不相同。

布辛斯基说，对尼坦雅胡而言，川普带来的利益很明显，虽然他「具有不可预测性，但我认为尼坦雅胡愿意承担这个风险。」（译者：纪锦玲）