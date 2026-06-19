李在明告诉川普 用制裁对付北韩已无效

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（法新社首尔19日电） 南韩总统李在明今天表示，他在七大工业国集团（G7）峰会期间告诉美国总统川普，由于俄罗斯和北韩的关系已更加紧密，现在若要用制裁措施来对付平壤的核计画，已变得「无效」。

李在明和川普（Donald Trump）本周在法国的艾维安巴恩（Evian-Les-Bains）召开的G7峰会场合会面，两人讨论到两韩之间的长期僵局。

在美国即将签署协议结束对伊朗的战争之际，外界普遍揣测，川普政府接下来将把目光焦点转向北韩。

川普14日在社群媒体发布1张他与北韩领导人金正恩2018年在新加坡会晤时拍摄的照片，未附任何说明。李在明今天也在返国记者会上透露，川普告诉他「现在是把注意力放在北韩议题的时候了」。

但李在明对川普说，如今对付平壤，无论是制裁或施压都无效，因为「北韩与俄罗斯为了乌克兰战争而展开的军事合作，已使得制裁的效果减弱」。

关键在于莫斯科可以伸援。李在明表示：「即使俄罗斯提供少量援助，对北韩来说都是极大的帮助。」

金正恩近来努力强化与盟友关系，除了派遣部队和提供弹药支援俄罗斯对乌克兰的全面侵略战争，最近还在平壤接待来访的中国国家主席习近平。

川普则在他的上个总统任期内为了推动各方长期渴求的北韩无核化协议，曾与金正恩会面3次，但都未有实质进展。

川普重返白宫后，去年亚洲行期间又说他「100%」愿意与金正恩会面，然而至今北韩方面也未回应。