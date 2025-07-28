李在明释善意盼两韩融冰 金与正：不代表两韩关系将因此回暖

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（法新社首尔28日电） 北韩领导人金正恩的胞妹金与正今天表示，北韩对南韩提出的任何和解政策或提议毫无兴趣。

她透过北韩中央通信社（KCNA）发表评论说：「如果南韩以为只靠几句感性话语，就能扭转（其行动所带来的）一切后果，那将是再严重不过的误判。」

随着两韩关系处于近年来的低谷，李在明当选总统后，矢言改善与平壤的关系。为缓解紧张局势，李在明政府停止在边境播放反北韩宣传广播，并禁止活动人士空飘会激怒平壤的传单。

然而，金与正在声明中说，这些举措并不代表两韩冰冻的关系将因此回暖。

她说，这些措施仅是撤销南韩原本就不该采取的恶意行动，「换句话说，这些甚至不值得我们评价」。

金与正补充说：「我们再次明确表态，无论首尔采取什么政策或提出什么方案，我们都不感兴趣。我们不会与南韩坐下来谈判，双方没有会面的理由，也没有值得讨论的议题。」

她还说，两韩已不再是「同族」关系。

南韩曾对北韩可能作出积极回应，甚至愿意重启对话抱持谨慎乐观态度，特别是在北韩也关闭边境扩音器后，李在明认为，此举来得比预期还要快。

尽管如此，李在明强调韩美同盟仍是南韩外交支柱。南韩当局目前正在与华府进行艰难谈判，试图避免美国总统川普扬言要对多个主要贸易伙伴施加的惩罚性关税。

美国作为南韩的重要安全盟友，现有约2.8万名美军驻守南韩，协助抵御拥核北韩可能发动的攻击。

李在明曾说，将寻求在无预设条件下与北韩展开对话，以打破前朝政府执政期间两韩关系陷入数年来最低点的僵局。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）1140728

范德赖恩说：「这是接下来几天需要解决的问题。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）