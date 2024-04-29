杜拜斥资逾兆兴建新航厦 目标世界第一

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（法新社杜拜28日电） 杜拜今天宣布开始兴建阿勒马克图姆国际机场的新航厦，这间造价高达近350亿美元（约新台币1.14兆元）的航厦，完工后将是「世界最大」，「每年最多可容纳2.6亿名旅客」。

杜拜统治者穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在社群媒体X表示：「我们已核准相关设计，将斥资348.5亿美元，为阿勒马克图姆国际机场（Al Maktoum International Airport）打造全新航厦。」

阿拉伯联合大公国在声明中表示，一旦全面投入运作，阿勒马克图姆国际机场「每年最多可容纳2.6亿名旅客」。

穆罕穆德亲王表示，阿勒马克图姆国际机场将成为「全球旅客吞吐量最大」的机场，「面积将是杜拜国际机场的5倍大」。杜拜国际机场是全球最繁忙的航空枢纽之一。

杜拜民航局局长兼阿联酋航空执行长阿迈德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示：「计画第一阶段将于10年内完工，每年将可接待1.5亿名旅客。」

阿勒马克图姆机场因位于市郊，自2010年以来，对于波斯湾金融枢纽的杜拜的航运来说，负荷量相对较小。

当局希望阿勒马克图姆机场能取代杜拜国际机场；杜拜国际机场每年旅客吞吐量高达1.2亿人次，因其位于市中心，无法再行扩建。