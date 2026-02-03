杜绝车门锁死酿祸 陆禁汽车隐藏门把设计

（法新社北京3日电） 中国大陆将自明年起将禁止在国内销售的汽车使用隐藏式车门把手，逐步淘汰因安全疑虑而受特斯拉推广的这种极简的隐藏式设计。

大陆工业和信息化部2日宣布，新规定将自2027年1月1日生效，要求车门把手须具备内外机械开启功能。

工信部表示，已获准上市的中国车型可额外有两年时间修改，以符新规要求。

工信部指新法将「提升汽车安全设计的水准」。

大陆近来对于流线型、具气动力学设计的汽车车门安全疑虑升高，这些车门虽能降低风阻，然一旦发生车祸，常因无法操作而锁死导致问题。

四川成都一辆小米电动车去年10月发生火烧车意外，救援人员被发现无法打开车门，成为瞩目事件。

根据新规定，除行李箱门外，所有车门「都必须配备有机械开启功能的车外把手」。

工信部其他规定还包括提升车内把手的可见度，例如要求设有永久性的图示标记。

中国大陆是全球最大的电动车市场，国内数十个品牌也积极拓展国际市场。

上月发布的统计数据显示，比亚迪去年电动车销量首次超越美国的特斯拉，成为全球电动车销售冠军。

电子式或「隐藏式」车门把手自特斯拉2012年推出Model S时首度引进电动车业界。这类车门把会收折于车身之内，行驶时可略微减少风阻，提升车辆效率。

但近年大陆国内发生多起引发高度关注的事故，包括两起小米电动汽车起火，事故中车门疑似因断电而无法打开，造成车内人员既无法逃生也无法获救，最终身亡。