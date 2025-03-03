杜鲁道将与英王会谈 讨论捍卫加拿大主权

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（法新社伦敦2日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天表示，他将与英国国王查尔斯三世（King Charles III）讨论有关捍卫加拿大主权的问题；美国总统川普多次主张加拿大应成美国第51州。

川普的言论在加拿大引发公愤，政府官员坚决拒绝讨论加拿大成为美国一部分的可能性。

杜鲁道表示，明天与加拿大国家元首查尔斯三世会面时，希望能「讨论对加拿大及加拿大人重要的议题」。

正在伦敦参加讨论乌克兰议题峰会的杜鲁道说：「我可以告诉大家，对加拿大人而言，当前最重要的事情莫过于捍卫我们的主权与国家独立。」

自去年11月成功连任以来，川普对加拿大的主权问题格外执着。他经常将加拿大称为「第51州」，并以「州长」这个称呼来贬低杜鲁道，而非称他为总理。

川普已下令对这个主要的美国贸易伙伴徵收关税，新措施将于本月4日生效；他还说，如果加拿大成为美国的一部分，便能避免关税。

杜鲁道上个月警告，川普不断提及将加拿大并入美国以获取其自然资源，是一个「真实存在的问题」。

有些加拿大人公开质疑，为何查尔斯三世没有发声捍卫加拿大。根据惯例，英国君主处理涉及大英国协成员国加拿大事务时，仅会依照总理建议行事。