此内容发布于2007年8月16日 上午10:35 最后更新 - 2007年8月16日 -10:35

Wila的木材汽化装置(EKZ)

目前为止，可再生能源在瑞士一直不是一个简单的话题。现在能源的紧缺和气候的变迁造成了更紧张的气氛。但是再生能源的生产在瑞士早已存在。

苏黎世Tösstal 地区的Wila，有一家人名叫Bosshard，他们开办了一个Woodpower公司，这家公司利用木材汽化装置生产出生化电力和热量，而不制造过多的二氧化碳。

这个主意来自三年前，Bosshard父子俩在Wila拥有一个木材厂，工厂濒临倒闭必须找到新的出路。



Oliver Bosshard说：“不仅因为我们的工厂陷入困境，我们的兴趣还在新科技上，同时我们也想为环境贡献一份力量。”



一个巧合的机会他们找到了一个小型木材汽化装置并开始研究是否可以利用它创造商业价值，于是着手在网络中寻找世界各地的投资商。



苏黎世州发电厂(EKZ)在改建时发现了Bosshard一家的创意，并加入投资，今天EKZ在Woodpower的股份占49%。

来自印度的技术

木材汽化早在二次世界大战时就存在。当时经过处理的山毛榉(一种树木)，转换成一种汽体能源被运用在大卡车上。石油危机之后，这种技术被淡忘了。



欧洲并没有这样的汽化企业，Bosshard在印度找到了一家有40年经营历史的木材汽化厂。Bosshard去印度考察学习了相关技术。



电来自于未经加工的木头碎片，在工厂附近有足够的木头。这些旧木头首先要在一个反应器中被燃烧，从而生成木汽，在这些汽体被导入发电振荡器之前，必须经过一个繁复的去焦油过程。



在燃烧过程中只有少许二氧化碳被释放。

热量与电能-双利用

电能还只是这个企业产品的三分之一，主产品其实是热量。其中一些部分热量用于烘干木材，大部分则用于加热木屑，木屑越干则越容易燃烧。



当这个Wila的企业今年年初开始营业时，接到了许多来自各地的咨询。至于Oliver Bosshard是否将在欧洲范围内传授他的先进经验，他还不知道。有一点是可以肯定的，在两年之内他的公司将有盈利。

未来的能源

这个木材汽化企业在瑞士是唯一的，因此被视为试点和示范企业。银行和大电力中心向再生能源投资是当今的时尚。



联邦也将进一步促进再生能源的发展。联邦能源局(BFE)副局长Michael Kaufmann说：“像Wila的这个企业，在瑞士很有前途。瑞士在生物量(Biomasse)、木头、分类垃圾上有足够的潜力可挖。门前的垃圾袋是什么？是能源。”



Kaufmann很高兴目前有许多这类的项目涌现出来。但是这类企业的规模不应该太大，因为太长的运送路程也将为环境带来负荷。

小心前行

尽管联合国不久前对生化能源所产生的负面影响提出了警告，但是这还远远不能说明再生能源只有消极的一面。



Kaufmann最后说：“再生能源问题还刚刚开始，我们还在学习，负面的影响应该被避免。”



瑞士资讯(swissinfo)，Gaby Ochsenbein

数据资料 苏黎世州发电厂拥有Woodpower木材汽化厂49%的股份。

Woodpower生产的电能能够供600户人家使用，相当于每年220万KWh。

每KWh电Woodpower从EKZ得到25分瑞郎。

Woodpower的发电方法每年避免了950吨二氧化碳的生成。 信息框结尾

可再生性能源 因为水利发电，可再生性能源占全部能源消耗量的16%。



所谓的新再生能源(木材、生物量、风、太阳)只占总能源的4%。



80%我们对能源的需求由石油和天然气产品来满足。



瑞士联邦希望直至2030年利用促进措施将可再生能源的生产提高10%。 信息框结尾

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