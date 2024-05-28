极右翼势力崛起 马克宏称恶风席卷欧洲

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（法新社德国德勒斯登27日电） 面对极右翼政党和政府独裁势力崛起的趋势，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在关键的欧洲联盟（EU）选举前表示，那是股「恶风」，并称欧洲需要「醒醒」。

马克宏到德国进行国是访问期间，在东部城市德勒斯登（Dresden）发表演说，他说：「在极端分子，尤其是极右翼分子的推动下，这些想法在我们这些民主国家各地蓬勃发展。」

他说：「这股恶风正吹拂着欧洲，所以让我们醒醒吧。」

马克宏此行离欧洲议会选举还有两周，这次选举民调显示，这名法国领导人可能面临十分难堪的窘境，因为他的中间派联盟的民调落后给极右派。

马克宏在演讲中说：「欧洲不仅是一个我们给自己制订共同规则的地方，它还是一套价值观。」

他说：「我们必须找到力量和承诺来捍卫它。」

马克宏也藉由他的演说回应俄罗斯侵略的威胁，并依据俄国入侵乌克兰的情况，重新考量其防御战略。

马克宏表示，欧洲人负有确保欧陆和平的「新责任」，不能仅靠美国的安全保证。

他称，欧洲还必须考量「自己的国防与安全」。

马克宏告诉群众：「在乌克兰，你们的安全、我们的和平都处于危急关头。」

马克宏表示，欧盟在国防上需有「欧洲优先」的想法，并得防范欧盟以外地区不公的经济竞争。

马克宏指出，要因应国际竞争就需要增加欧盟预算，并呼吁欧盟将支出增加1倍。

他说：「我们欧洲必须为后代子孙重建，更确切地说，要建立一个新的成长范例。」