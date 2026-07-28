柏南会泽伦斯基 提供「石斗篷」电战技术

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（法新社朴茨茅斯27日电） 英国首相柏南今天在英国一处海军基地首次与乌克兰总统泽伦斯基进行会晤，承诺提供新型电子干扰技术「石斗篷」，以协助乌克兰在战场上保护无人机。

在英国南部城市朴茨茅斯（Portsmouth）码头边航空母舰上进行的这场会谈是柏南（Andy Burnham）上任后首次与外国领袖举行的双边会谈。泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预定明天前往华府，目标终结与俄罗斯的4年战争。 两人在码头边握手时，柏南向身穿深色便装的泽伦斯基保证说：「我们百分百支持乌克兰。我个人也全力支持您，总统阁下。」

泽伦斯基感谢柏南「释出重要支持讯号」，并且表示已经邀请柏南访问乌克兰。两人在柏南就任数小时后曾经通话。

在莫斯科和基辅分别升级无人机和飞弹攻势同时，柏南除表示将「信守我国对乌克兰的每一项承诺」，并且强调英国会「更进一步」，「将提供新型、国产的干扰技术，保护乌克兰无人机」。

会后泽伦斯基在X上感谢英国「今天决定向乌克兰提供在战场上必定受用的电子战技术」。

这场会晤在英国海军旗舰的伊丽莎白女王号航空母舰（HMS Queen Elizabeth）上进行，两人也会见参与训练乌克兰军人的英国武装部队官兵。

柏南在声明中指出：「英国与乌克兰站在一起、肩并肩，我们的支持坚定不移。」

伦敦方面宣布，将与基辅分享一种经过实战验证、称为「石斗篷」（Stone Cloak）的全新电子干扰技术。

唐宁街（Downing Street）指出，当这款平板大小的军用等级干扰器安装于无人机上时，可以干扰俄罗斯防空系统追踪和锁定飞行中的无人机。

据伦敦表示，已经根据两国签署的为期100年伙伴关系协议，将数千台干扰器赠送给基辅。在完成部署以及未来有望在乌克兰量产之后，石斗篷也将被整合进英国下一代纵深打击能力之中。