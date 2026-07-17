柏南将出任英国工党党魁 20日接任首相

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社伦敦17日电） 英国执政党工党今天将举行特别会议，正式确认资深政治人物柏南（Andy Burnham）出任党魁。他预定20日接替施凯尔（Keir Starmer），成为英国下一任首相。

法新社报导，由于中间偏左的工党在国会拥有压倒性多数，现年56岁的柏南预计于20日接替施凯尔，进驻唐宁街10号。就在短短1个月前，柏南才在缺席国会9年后戏剧性地重返下议院。

柏南将成为10年来英国第7位首相。如今英国国会议员似乎愈来愈倾向在政党陷入政治困境时更换党魁人选。

柏南因连续3次当选大曼彻斯特（Greater Manchester）市长，拥有「北方之王」称号。他这次角逐工党党魁也没有其他竞争对手。

柏南曾于2001年至2017年担任国会议员，也曾出任政府部长。卸任后他结合平易近人的风格与精准的社群媒体操作，重新塑造自己的形象。

工党则押注柏南，认为他是该党遏制法拉吉（Nigel Farage）领导反移民政党「英国改革党」（Reform UK）的最佳人选。目前民调预测，英国改革党可能赢得预计于2029年举行的下一次大选。

施凯尔于2024年7月率领工党获得压倒性胜利，结束该党14年的在野生涯。当时败选的保守党在5年内已4度更换党魁。

施凯尔的首相任期很快就因国内政策失误与争议事件蒙上阴影，其中包括任命曾与已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有关系的曼德森（Peter Mandelson）出任驻美大使。

今年5月地方选举的灾难性结果进一步加重施凯尔的压力。6月18日，柏南在国会补选中胜出，取得竞逐党魁的资格后，多数工党议员撤回对施凯尔的支持，施凯尔于6月22日宣布辞职。

柏南经常以招牌深色T恤搭配外套现身，目前已获工党403名国会议员中的379人力挺。

被视为党内「温和左派」的柏南，其主要政见是将权力下放到各城市，并在曼彻斯特设立「北方10号」（No. 10 North）办公室，以确保伦敦以外地区不被忽视。

不过，他仍将面临与施凯尔相同的棘手挑战，包括疲软的经济、高昂的政府借款成本，以及搭乘小船抵达英国的非法移民人数增加，这些因素都会推升英国改革党的支持度。

美伊战争导致能源价格难以预测，加上美国总统川普行事风格反覆，也可能让柏南的首相任期充满变数。