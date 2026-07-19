柏南将接任英国首相 废止数位身分证计画

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（法新社伦敦18日电） 即将出任英国首相的柏南（Andy Burnham）其发言人表示，柏南上任后将取消备受争议的数位身分证计画。

这名发言人表示：「所有原本用于国家身分识别计划的时间和资源，都将转而用于最需要的地方，例如帮助民众降低生活成本。」 英国首相施凯尔（Keir Starmer）将于20日卸任，他去年9月宣布一项数位身分证计划，旨在遏止非法移民。

然而，英国早已废除身分证制度，这项措施更遭到外界强烈反对。

第二次世界大战后，英国废除身分证制度，通常以护照和驾照等证件来证明身分。

柏南接任首相一职，时值英国生活成本持续上涨之际，这也让施凯尔成为近几十年来，极不受民众欢迎的首相。

柏南上任的首要任务是提振经济，改善民众生活水准。自俄乌战争爆发以来，能源和食物价格节节飙升，民众生活压力日增。

柏南在声明中补充，尽管取消数位身分证计画，但政府仍将继续打击非法劳工，并在施凯尔奠定的基础上持续努力。

「对所有雇主而言，求职者的工作权查核仍属强制规定，雇主目前已可透过数位方式进行。」

保守党议员罗培兹（Julia Lopez）说，「工党在这个计画浪费数百万英镑，现在却装出一副要来救场的样子。」

施凯尔曾承诺在2029年前推出数位身分证，虽然这并非强制要求，但需要用以证明工作权。不过施凯尔1月已取消强制要求持有数位身分证明文件的规定。