柏南承诺 若任英国首相将采取激进权力下放

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（法新社曼彻斯特29日电） 英国下任首相最热门人选柏南（Andy Burnham）今天发表主题演说，承诺若成为首相将为英国带来「前所未有的大规模权力再平衡」，把更多中央政府权力下放给地方首长。

柏南本月稍早当选英国国会议员后才卸任大曼彻斯特（Greater Manchester）市长，他是工党资深政治人物，曾2度担任内阁大臣，也是目前唯一争取接替施凯尔（Keir Starmer）成为工党领袖暨首相的候选人。施凯尔在本月22日宣布请辞。

柏南今天在曼彻斯特的1所博物馆发表演说时表示：「我将提供英国所需的停损机制。」他形容英国是「全世界权力最为过度集中的国家之一」，他承诺要把权力「交给最能善用它的人民和地方手中」。

柏南说：「我们需要新决心来让这片土地上的每个人生活水准提升。而且我们必须接受（一个事实，也就是）要做到这点，要解决经济和国家的问题，我们有必要改革政治，且现在就要行动。」

柏南提议成立1个「北方10号」（No. 10 North）单位来协调权力下放事宜，这个名称是仿照英国首相办公室代名词「唐宁街10号」（10 Downing Street）。

他说：「我们将创造1个组织更流畅的国家，为了实现1个更明确的目标，也就是让全国各个地方动起来，并如雷射般聚焦于成长和再生。」他说这项变革将透过首相办公室推动，相关大范围作业则将以曼彻斯特为基地。

柏南承诺，「北方10号」办公室将督导二战结束以来英国最大规模地方政府公共住宅兴建计画，但他未说明相关资金从何而来。

英国正面临公共财务吃紧，柏南在演说中则矢言维持财政纪律，同时让英国日益膨胀的社会福利支出减少。 柏南曾强调自己支持小型企业，并曾提议降低酒吧和音乐场馆的商用房产税率。他今天表示：「我将支持我们的科学家、科技专家、创业家及创意人才，如同我过去在这里（曼彻斯特）所做的。我将展现英国如何成为下个10年内的创新国家。」

若柏南在争取成为英国首相之路持续未出现挑战者，他最快可能在7月中旬上任。