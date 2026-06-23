柏南迈向唐宁街10号 工党盼「北方之王」扮救主

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（法新社伦敦22日电） 随现任英国首相施凯尔（Keir Starmer）宣布请辞，几可笃定成为下任工党首相的柏南，今天在国会受到英雄式热烈欢迎。

上周刚在国会补选大票差胜出的政坛老手柏南（Andy Burnham），当天正式宣誓就任国会议员。随后，他在中世纪风格的西敏厅（Westminster Hall）高举拳头向支持者致意，并在约200名工党同僚簇拥下开心自拍。

这位新科议员赢得现场工党同僚热烈鼓掌，其中也包括前内阁部长斯特里廷（Wes Streeting）；今天稍早时他还被视为柏南争夺首相大位的劲敌，但随后表态支持柏南。

不过，现场也有一位议员对柏南开玩笑地大喊：「他可不是什么救世主！」

对柏南而言，这一切让他离长久以来的梦想又近了一步─入主首相官邸唐宁街10号并领导工党。种种迹象表明，他这回第3次挑战终于可得偿所望。

柏南被视为工党内「温和左派」代表，同时也是一名偏向亲商的社会主义者。他曾两度角逐党魁，分别在2010年败给米勒班（Ed Miliband），以及2015年输给柯宾（Jeremy Corbyn）。

他在2001年首次步入政坛，并在布莱尔（Tony Blair）与布朗（Gordon Brown）执政时期担任过多项内阁要职。

2017年，他选择离开国会转战地方，竞选曼彻斯特市长。他在当地缔造连续3届胜选的辉煌纪录，并因强硬捍卫地方利益，为自己赢得「北方之王」绰号。

他形容自己这次重返国会并向施凯尔发起挑战，是「改变工党的最后机会」。

在英格兰西北部梅克菲尔德（Makerfield）的关键补选中取得压倒性胜利后，他誓言「要让那些长期被西敏寺（中央）忽略的地方，重新获得公平对待」。

─ 靠感觉、博感情 ─

柏南（Andrew Murray Burnham）出生于1970年，在利物浦附近的艾特里（Aintree）一个工人阶级家庭长大，随后搬到邻近柴郡的卡尔切思（Culcheth）村。

现年56岁的他，不仅是英超艾佛顿足球队的铁杆粉丝，年轻时也曾深深沉浸在1980年代末至1990年代初的「疯狂曼彻斯特（Madchester）」派对音乐浪潮中。

他在青少年时期就加入工党，后来考入剑桥大学攻读英国文学。近期他公开反对施凯尔，抨击其削减社会福利的政策，并敦促施凯尔应为工党提出更具左翼色彩的愿景。

在过去十年间，柏南已蜕变为英国最具代表性的地方领袖之一。

在2024年5月的最近一次大选，柏南再次以压倒性优势连任曼彻斯特市长，继续治理这个拥有280万人口的城市共同体。他的施政核心一直聚焦于公共运输、住房与公共卫生。

然而，伦敦政经学院（LSE）教授特拉弗斯（Tony Travers）指出，柏南至今在应对英国生活成本危机的具体方案上，依然「相当模糊」。

特拉弗斯告诉法新社：「他玩的是一种感觉─走贴心、博感情的路线。是个出色的沟通者，但缺乏细节。」他认为柏南的政治光谱「其实并没有比施凯尔更往左靠多少」。

─ 曼彻斯特主义 ─

对此，前保守党首相强生（Boris Johnson）向柏南发出警告：「时钟已开始倒数，你的蜜月期不会太长。」

在新冠疫情期间，当时担任曼彻斯特市长的柏南，因英格兰北部的封城补助金问题与当时的强生内阁公开叫阵，因而名震全国。这场对抗不仅巩固他作为地方自治捍卫者的形象，更让他获得源出热门影集《权力游戏》的「北方之王」称号。

他对曼彻斯特的热爱甚至烙印在身上。他的手臂上刺着该市的传统象徵「工蜂」。

如今，工党正寄望柏南能协助遏止极右翼「英国改革党」（Reform UK）的崛起。第一道考验就是下个月登场的曼彻斯特新市长选举，改革党领袖法拉吉（Nigel Farage）早已对此虎视眈眈。

特拉弗斯分析：「如果工党能守下这局，就能证明柏南目前确实拥有某种政治魔力，能阻止工党选民倒戈去支持改革党。」

柏南已婚并育有3名子女，他自己创造「曼彻斯特主义（Manchesterism）」一词，将之定义为「亲商的社会主义」，藉此回应他眼中自1980年代以来主导英国、导致「高不平等、低成长」的经济陷阱。

但特拉弗斯也警告：「英国现在已经无法再多加税、也无法再多举债，经济成长停滞。这意味新首相未来能施展的空间微乎其微。」