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柏根获美参院确认为内政部长 将助川普开采石油

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（法新社华盛顿30日电） 美国联邦参议院今天确认总统川普提名的柏根（Doug Burgum）为内政部长，执掌全美幅员辽阔的公共土地与水域，这些资源对川普扩大开采石油计画至关重要。

前北达科他州长柏根今天获参议院以79票赞成、18票反对，确认出任内政部长，绝大多数民主党人与共和党都表达支持。

此外，川普还指派柏根职掌新成立的国家能源委员会（National Energy Council），该职位无需参议院确认。

有别川普宣称人为气候变迁是场骗局，柏根不仅承认这项科学事实，还曾在北达科他州长任内推行雄心勃勃的碳中和计画。然而，他和化石燃料产业间的关系却也相当紧密，根据他的财务申报资料，他曾出租自家农地供石油和天然气生产之用。

据报导，柏根去年4月还促成一场备受争议的会议，当时还是总统候选人的川普与石油业高层会面，据称他向业者募资10亿美元，用来换取松绑相关管制。

业界乐见伯根出任内政部长。

美国石油业协会（American Petroleum Institute）主席索默斯（Mike Sommers）表示：「我们期待与他合作推动亲美能源政策，从取消联邦土地和水域开发的障碍开始，并制定为期5年的全新离岸开发计画。」

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