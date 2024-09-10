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查德洪水为患 联合国：影响150万人计341人罹难

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（法新社恩加米那9日电） 联合国人道事务协调厅（OCHA）今天表示，自7月以来，查德持续数周的严重洪灾已造成341人死亡，约150万人受到影响。

人道事务协调厅表示，洪水袭击了查德所有的23个省份；根据查德政府的数据，约164万栋房屋遭毁，有近7万头牛走失，25万9000公顷的田地受损。

查德政府尚未公布洪水对全国1600万人口造成的详细损失。

查德东部半干旱的瓦达伊省（Ouaddai）上周遭遇大豪雨袭击，导致一所学校倒塌，14名学生与老师死亡。

截至8月中旬，查德北部沙漠的泰伯斯蒂省（Tibesti）至少有54人在洪水中丧生。

查德国家气象局（National Meteorological Agency）气象观测和预报中心主任哈山（Idriss Abdallah Hassan）表示，通常情况下，山区「每年降雨量很难达到200毫米」，但「每5年或10年」就会出现一次强降雨。

联合国上周警告当地，特别是查德将受到「大豪雨和严重洪水」影响，吁请立即采取行动并提供资金来因应气候危机。

根据人道事务协调厅9月5日的统计，南苏丹已有超过70万人受到严重洪灾的影响。

今年夏天是全球有史以来最热的，除了气温接连打破纪录外，还出现热浪、干旱与严重的洪水。

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