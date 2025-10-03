柬埔寨前议员曼谷遭枪杀 泰籍枪手判无期徒刑

afp_tickers

（法新社曼谷3日电） 泰国法官表示，一名泰籍枪手今年1月在曼谷杀害柬埔寨反对派政治人物林金亚（Lim Kimya），今天被判处无期徒刑。

遇害的林金亚拥有柬埔寨和法国双重国籍，曾是柬埔寨反对派国会议员，他1月7日与妻子前来曼谷，却遭枪手艾卡拉克（Ekkalak Paenoi）枪杀。

柬埔寨反对派人士指控柬国权势强大的前领导人洪森（Hun Sen）下令枪击，而林金亚的遗孀本周呼吁彻查幕后主使。

曼谷刑事法院法官今天表示：「第一被告的行为对原告造成伤害…由于他已认罪，法院将刑期减为无期徒刑。」

艾卡拉克在枪击发生后一天，于邻国柬埔寨被捕，并在直播影片中承认犯下谋杀案。

审判于3天前开始，对证人进行了盘问，其中包括林金亚的遗孀林安-玛丽（Anne-Marie Lim）。

她的律师柏格曼（Nadhthasiri Bergman）今天在法院外告诉记者：「安-玛丽可能会对今天的判决感到满意，但她仍在质疑谁是这起罪行的幕后主使。她希望当局能查明真相。」

柏格曼还说：「我们知道犯嫌在柬埔寨，（泰国政府）可以协助推动引渡程序，将他们绳之以法。」

法官并未提供有关凶手行凶动机或幕后主使的详细资讯。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）否认他的政府或父亲洪森参与这起谋杀案。

洪森曾领导柬埔寨近40年，直到2023年。西方国家和人权团体长期以来一直指责洪森政府利用法律制度打压反对派。