柯克校园遇刺案 嫌犯室友称凶手案发后崩溃

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（法新社洛杉矶9日电） 美国保守派网红柯克（Charlie Kirk）去年遇刺身亡，被告罗宾森室友垂格兹（Lance Twiggs）于录影证词指出，罗宾森犯案数日后情绪崩溃。

被控谋杀柯克的男子罗宾森（Tyler Robinson），行凶数日后情绪崩溃，悔恨落泪。这段内容今天出现在法庭的录影证词。

柯克拥有广大影响力，亦是美国总统川普支持者，外界多认为他在大选中为川普争取大批年轻选票。

柯克案听证会已进行至第4天，主要目的是在裁定是否有足够证据，将现年23岁的罗宾森交付审判。

罗宾森的室友垂格兹（Lance Twiggs）在影片中向调查人员表示：「我当面问他（罗宾森），前一晚所说的话是不是真的，他说是真的。」

「他开始有点哭了，还说希望自己没做这件事。」

在共和党家庭中成长的罗宾森，若因去年9月在犹他州校园枪杀柯克罪名成立，未来恐面临死刑。这起案件震惊全美，也在右派政坛掀起波澜。

调查人员先前透露，罗宾森曾透过简讯向垂格兹坦承犯案，讯息中他表示已受够柯克散播的「仇恨」。

罗宾森与垂格兹的关系一直是美国社会关注焦点，这起案件外界也保持追踪。目前在犹他州进行的这一轮诉讼程序，预计明天结束。