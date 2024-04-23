校园紧张升温 美大学挺巴示威遍地开花

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（法新社纽约22日电） 美国当前多所大学内挺巴勒斯坦示威如火如荼。哥伦比亚大学今天改为线上教学、警察进入耶鲁大学逮捕近50人。

一大群示威者在哥伦比亚大学校园的多处草地发起「加萨团结宿营」（Gaza Solidarity Encampment）活动声援巴勒斯坦；校内部分犹太裔学生在为期数天的示威期天通报有恐吓、反犹情事。

哥大校长夏费克（Nemat Shafik）在发给校内的公开信里表示各方都应退一步。

她在信中说：「过去几天本校内传出太多恐吓与骚扰事例。反犹与其他语汇伤害与恫吓到他人，这让人无法接受，并须采取适切手段。为降低敌意并给各方一个思索下一步的机会，我宣布今天所有课程改采线上教学。」

亲巴勒斯坦的学生与示威者上周展开抗议，呼吁哥大与跟以色列有关系的企业划清界线。在校方18日找来警察后，有100多人被捕，却激发其他学校声援而在周末升温紧张情势。

被捕的一名社工系学生艾里亚斯（Mimi Elias）今天告诉法新社：「我们会一直留在这，直至对方与我们对话并听取我们的诉求。我们既不要反犹也不要恐伊斯兰，我们是为和平而来。」

哥大古典文学系副教授郝利（Joseph Howley）表示，校方找上警察是用错方法，只会招来「本非学生诉求的更激进元素」。

郝利告诉法新社：「你无法透过校规和惩处来解决成见和分歧。」

示威也扩散至包含麻省理工学院、纽约大学、密西根大学与耶鲁大学等在内的其他校园；在示威学生拒绝解散后，警方进入耶鲁逮捕47人。

隶属常春藤联盟（Ivy League）一员的耶鲁大学发布声明：「校方出于维护整个耶鲁体系的安全、确保教职员与师生都能进入校内设施与场域后，决定逮捕这些不离开广场的人士。被捕学生将受校规惩处，包含申斥、留校查看与停学。」

去年10月7日哈玛斯（Hamas）袭击以色列引发新一轮以哈战事后，美国各大学即成争议性以巴议题的战场。美国总统拜登今天告诉媒体，他既谴责反犹示威，也谴责那些不了解巴勒斯坦境遇的人。