根据与美协议 巴拿马遣返首批非法移民回哥伦比亚

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（法新社巴拿马市20日电） 巴拿马今天首度依据与美国在7月签署的移民遣返协议，将29名有刑事前科的哥伦比亚人驱逐出境，他们当初是穿越险恶的「达连隘口」入境巴拿马。 移民遣返包机于破晓时分向哥伦比亚首都波哥大（Bogota）起飞后，巴拿马安全部副部长伊卡萨（Luis Felipe Icaza）在美国官员陪同下告诉记者：「首架按照协议由美国资助的移民遣返班机已出发。」

这29名被驱逐出境人士没有携带行李，他们戴着手铐缓步爬上登机梯。

伊卡萨表示，根据巴拿马与美国于7月签署的协议，下班移民遣返包机可望在本月23日或24日起飞。 美国华府承诺挹注600万美元（约新台币1亿9178万元），协助中美洲国家巴拿马将移民遣返回国，希望藉此减少非正规移民越境进入美国南部边境的状况。 第一阶段首重驱逐有刑事前科移民，不过根据前述美巴协议，任何经由达连隘口（Darien Gap）进入巴拿马的人都有可能被驱逐。恶名昭彰的达连隘口地区危险又崎岖，但许多移民为前往美国仍取道于此。 尽管旅途充满遭遇犯罪集团袭击等危险，去年仍有逾50万非法移民穿越达连隘口，其中大部分是委内瑞拉人。