桑德斯力挺拜登连任

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（法新社华盛顿13日电） 美国知名左翼政治人物、联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）今天力抗要求总统拜登因健康问题退选的声浪，表态支持拜登连任。

无党籍联邦参议员桑德斯在「纽约时报」（New York Times）专栏写道：「够了！拜登可能不是理想的候选人，但他会是候选人，也应该成为候选人。民主党人该停止争吵和批评了。」 81岁的拜登在6月27日与前总统川普的辩论中表现不佳，导致愈来愈多民主党官员和金主表态应该换将，截至目前为止，已有约20位国会议员呼吁拜登退选。

辩论后的多数民调显示，川普全国民调领先拜登，但还在误差范围内。民调也显示，包括乔治亚州、亚利桑那州和内华达州在内的摇摆州选情，正朝着对共和党有利的方向转变。

最近的民调显示，包括民主党人在内的多数美国人认为拜登太老，无法再当总统。

拜登自己的表现也是在帮倒忙，本周稍早在华盛顿举行的一场峰会上，他误将乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说成俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），虽然他很快就改口更正。

拜登的竞选搭档、副总统贺锦丽今天在摇摆州宾州造势时也力挺拜登，称他为「斗士」。贺锦丽说：「我们会继续奋战，我们会重整旗鼓。11月，我们会胜利。」