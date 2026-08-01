桑杰士批部分欧盟国家自私 西班牙边境危机增至67死

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（法新社布鲁塞尔1日电） 西班牙总理桑杰士今天谴责部分欧洲联盟国家对西班牙飞地休达移民危机的回应态度「自私」，并且要求召开部长级会议。西班牙当局今天将这起事件造成的死亡数上修至67人。

桑杰士（Pedro Sanchez）在致欧盟领导人函中表示：「在当前国际情势下，欧洲联盟无法承受这种自私、造成对立而且不合法的反应。」法新社看到的信件内容同时呼吁27个成员国内政部长召开会议。

因应这场移民危机，法国对西班牙加强边境检查，并且表示今天会将部署的警察和宪兵增加5倍至334人。

义大利今天暂停执行与西班牙间允许边境免签证通行的申根协定，为期一个月。

部分欧洲国家曾建议暂停西班牙的申根区成员资格，不过西班牙外交部长强调，申根区的完整性「仍获保障」。

西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）今天表示，近日从摩洛哥跨境进入休达（Ceuta）一波移民潮有至少67人死亡。

休达市首长韦华斯（Juan Jesus Vivas）告诉记者，短短几天内约有6万人从摩洛哥进入这个仅有8万常住人口的狭小飞地，这相当于常住人口的7成。西班牙内政部昨晚则表示，已有超过4万8000人返回。

法新社记者今天上午在现场看到，剩下的年轻移民在西班牙军警监控下持续跨境返回摩洛哥。只要有人在海岸步道逗留太久，士兵便立即引导他们出境。