梅尔茨：非北约事务 德拒派军舰前往荷莫兹海峡

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（法新社柏林16日电） 德国总理梅尔茨今天表示，美国与以色列对伊朗发动的中东战争并非北约事务，德国不会参与军事行动，也不会派军舰前往荷莫兹海峡，但会支持循外交努力以避免冲突升高。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天在与荷兰总理叶腾（Rob Jetten）Jetten）共同举行的记者会上表示，美国与以色列对伊朗发动的中东战争「不是北约的事」，德国不会参与其中。

梅尔茨说，「从头到尾都很清楚，这场战争不是北约的事。」美国与以色列「在发动这场战争之前，并未与我们协商」。

他补充表示：「因为从未共同决定是否介入，德国军事上的可能贡献自然难以成为问题。」

美国总统川普14日呼吁包括韩国、法国、中国与英国在内的各国，协助确保荷莫兹海峡（Hormuz Strait）航行安全。伊朗已宣布对美国及其盟国船只关闭此水道。

川普随后向北约盟国进一步施压，他向英国「金融时报」（Financial Times）表示，若成员国未尽责协助海峡重新开放，北约将面临「非常糟糕」的未来。

不过，梅尔茨排除德国向荷莫兹海峡派遣军舰的可能。他说：「只要战争持续，我们就不会以军事手段参与确保荷莫兹海峡航行自由的行动。」

德国政府发言人科内留斯（Stefan Kornelius）稍早也表示，这场战争「与北约无关」。「北约是一个领土防卫联盟」，目前缺乏部署授权。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天也在另一场简报中表示，他说：「德国不会进行军事参与」，但支持以外交努力「确保荷莫兹海峡航行安全」。

佩斯托瑞斯补充说：「我们面对的是一个并非由我们引发的局势…这场战争是在没有任何协商情况下开始。」