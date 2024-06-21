立足瑞士 报道世界
登录

梅琳达盖兹首次表态支持拜登 捍卫女权不再沉默

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 微软共同创办人比尔．盖兹的前妻、美国慈善家梅琳达．盖兹（Melinda French Gates）今天为总统拜登争取11月大选连任而背书，她认为拜登对女性而言是最佳的候选人。

法新社报导，梅琳达在社群平台X上表示：「我以前从未为总统候选人背书。但今年的大选对女性和家庭来说意义重大，这次我不能保持沉默。」

她说：「女性们值得拥有一位领袖，能够关心她们所面临的问题，并致力于保护她们的安全、健康、经济力、生育权，以及保障女性能自由地充分参与民主运作的能力。」

最近才辞去「比尔暨梅琳达盖兹基金会」（Bill and Melinda Gates Foundation）主席职务的梅琳达表示，拜登与共和党籍对手川普之间的差异「再大不过了，风险也再大不过了」。

她总结表示：「我将投票给拜登总统。」

自从保守倾向的最高法院推翻「罗诉韦德案」（ Roe v. Wade）两年以来，生育权一直是民主党人有力的政治武器。罗诉韦德案为1973年判例，认定堕胎是宪法所保障的权力。

女性堕胎权一向是美国竞选活动中的主要议题，拜登力挺女性拥有选择权，而川普除了对自己任命3位大法官促使「罗诉韦德案」翻案而感到自豪外，并未表明其明确立场。

梅琳达今年5月宣布，她将动用自己的125亿美元财富来帮助「妇女和家庭」，并已支付头款10亿美元。

她说，最高法院对堕胎议题的裁决，促使她致力捍卫女权。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
75
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
29
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
36 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团