梅琳达盖兹首次表态支持拜登 捍卫女权不再沉默

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（法新社华盛顿20日电） 微软共同创办人比尔．盖兹的前妻、美国慈善家梅琳达．盖兹（Melinda French Gates）今天为总统拜登争取11月大选连任而背书，她认为拜登对女性而言是最佳的候选人。

法新社报导，梅琳达在社群平台X上表示：「我以前从未为总统候选人背书。但今年的大选对女性和家庭来说意义重大，这次我不能保持沉默。」

她说：「女性们值得拥有一位领袖，能够关心她们所面临的问题，并致力于保护她们的安全、健康、经济力、生育权，以及保障女性能自由地充分参与民主运作的能力。」

最近才辞去「比尔暨梅琳达盖兹基金会」（Bill and Melinda Gates Foundation）主席职务的梅琳达表示，拜登与共和党籍对手川普之间的差异「再大不过了，风险也再大不过了」。

她总结表示：「我将投票给拜登总统。」

自从保守倾向的最高法院推翻「罗诉韦德案」（ Roe v. Wade）两年以来，生育权一直是民主党人有力的政治武器。罗诉韦德案为1973年判例，认定堕胎是宪法所保障的权力。

女性堕胎权一向是美国竞选活动中的主要议题，拜登力挺女性拥有选择权，而川普除了对自己任命3位大法官促使「罗诉韦德案」翻案而感到自豪外，并未表明其明确立场。

梅琳达今年5月宣布，她将动用自己的125亿美元财富来帮助「妇女和家庭」，并已支付头款10亿美元。

她说，最高法院对堕胎议题的裁决，促使她致力捍卫女权。（译者：纪锦玲）