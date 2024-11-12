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模里西斯国会大选 在野领袖宣称大胜

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（法新社模里西斯首都路易港12日电） 模里西斯总理贾诺斯（Pravind Jugnauth）承认「惨败」后，在野党领袖蓝古兰（Navin Ramgoolam）今天宣布，他领导的联盟在国会大选以压倒性优势击败了执政联盟。

前总理蓝古兰对选区欢呼的支持者表示，他领导的「改革联盟」（Alliance of Change）席卷国会席位。

蓝古兰说：「我希望贾诺斯尽快辞职，他0比60输了。」

77岁的蓝古兰在喧闹的欢呼声和刺耳的喇叭声中说道：「人民的力量比独裁政权更强大。」

10日举行的大选攸关70席国民议会（National Assembly）的控制权，模里西斯岛有60席，罗德里格斯岛（Rodrigues）有2个席位，剩下8席则是依据所谓的「最佳败选者」（best loser）制度分配。

投票最终结果尚未正式公布，但贾诺斯昨天表示，他所属「社会主义战斗党」（Militant Socialist Movement）领导的Lepep联盟，「正在走向惨败」。

这种赢者全拿的选举模式，意味单一联盟通常会主导70席的国会。

模里西斯上月才达成历史性协议，英国同意把查哥斯群岛（Chagos Islands）主权移交模里西斯。

在这个常被誉为非洲最稳定、最繁荣的民主国家，一场原本势均力敌的选举，却因为政治人物、外交人员和记者的秘密电话录音外泄而蒙上阴影。

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