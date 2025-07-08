欧中峰会在即 欧盟关注中国产能过剩及稀土管制问题

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（法新社史特拉斯堡8日电） 欧盟执委会主席今天表示，欧盟将在本月欧中峰会上寻求重新平衡与中国的经济关系，要求中国松绑欧洲企业的市场准入，并放宽对稀土的出口管制。

法新社报导，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）指出，将在峰会中与中国国家主席习近平讨论产能过剩的问题，以及中国对俄罗斯在乌克兰战争中的支持。

范德赖恩在史特拉斯堡的欧洲议会发表演说时表示，北京正在创造「人类史上」最大的贸易顺差，向欧盟出口大量产品，使欧洲企业在中国的商业活动变得更加困难。 范德赖恩对议员们指出：「如果我们的伙伴关系要向前发展，需要真正的再平衡，减少市场扭曲、降低中国出口过剩的产能，并为欧洲企业提供公平、互惠的市场准入。」

北京一直寻求改善与欧盟的关系，藉此抗衡同为超级大国的竞争对手美国。但欧中双方在经济关系方面仍然存在着深层的摩擦。

2024年，欧盟对中国的贸易逆差高达3570亿美元。

布鲁塞尔担心，中国大规模国家补贴造成制造业产能过剩情况，可能会加剧逆差，并导致大量廉价中国商品涌入欧洲，削弱欧洲企业。

范德赖恩说：「中国不能依靠出口来解决国内经济挑战。产能过剩必须从源头解决，不能简单地转嫁给全球市场。」

范德赖恩将与欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）一同访问北京。她表示，将寻求松绑稀土出口的限制，同时布鲁塞尔也在考虑「开发替代供应来源」。 根据国际能源总署（IEA）数据显示，中国稀土的开采产量占全球近2/3，精炼产量占全球92%。中国对稀土的限制措施引起全球企业担忧。

中俄关系密切也引起欧中之间的分歧。

范德赖恩表示：「中国实际上在助长俄罗斯的战争经济，我们不能接受这一点。中国如何继续与（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的战争进行互动，将成为未来欧盟与中国关系的决定性因素。」 这次欧中峰会定于7月24日至25日举行，将纪念欧中建交50周年。