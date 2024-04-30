欧元区第1季经济成长优于预期 4月通膨趋稳

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（法新社布鲁塞尔30日电） 今天公布的官方数据显示，欧元区第1季经济成长幅度优于预期、走出衰退阴霾，而4月通膨年增率仍在控制下。

经济学家表示，尽管经济有所成长，但这些数据不太可能阻止欧洲央行（ECB）在6月依照市场预期降息的脚步。

欧盟统计局（Eurostat）表示，欧元区今年头3个月的经济成长率较前一季增加0.3%，优于财经数据供应商慧甚（FactSet）及彭博（Bloomberg）访问分析师预估的0.1%。

欧元区去年下半年国内生产毛额（GDP）连续2季萎缩0.1%，陷入技术性衰退。

不过，欧洲最新成长数据优于预期，消费者物价方面也有令人振奋的消息。

欧盟统计局表示，欧元区4月通膨年增率一如经济学家预期，维持在2.4%，与3月持平，仍接近欧洲央行设定的2%通膨目标。

欧洲央行官员也乐见最新公布的核心通膨数据（不计能源、食品及菸酒等波动商品），4月核心通膨率为2.7%，较3月的2.9%放缓；这是欧洲央行紧盯的一项重要指标。

自从俄罗斯攻打乌克兰、引发能源危机以来，欧元区通膨已从2022年10月的10.6%高峰明显滑落。

欧洲央行从2022年7月起大举升息，以抑制飙升的物价，但在过去数月维持利率按兵不动，这段期间外界呼吁降息的声浪高涨。

凯投宏观（Capital Economics）经济学家肯宁翰（Andrew Kenningham）表示：「今天公布的第1季GDP优于预期，意味欧元区已走出衰退，而4月核心及服务业通膨双双下滑，这也不会阻止欧洲央行6月启动宽松周期的脚步。」